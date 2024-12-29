В Афганистане планируют запретить окна, через которые видно женщин
Верховный лидер Исламского эмирата Афганистан Хайбатулла Ахундзада своим указом регламентировал проектирование и строительство окон и форточек в домах граждан, чтобы из них не было возможности наблюдать за стоящими или сидящими женщинами, сообщает местный новостной канал Tolo news.
Согласно указу, при строительстве дома вблизи другого жилого объекта необходимо расположить окна так, чтобы они не выходили на соседские комнаты или месте, где могут находиться женщины.
Из документа следует, что в случае нарушения афганцу необходимо построить перед окном стену высотой с человеческий рост или договориться с соседом о «предотвращении ущерба каким-либо иным образом».
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