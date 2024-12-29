В Афганистане планируют запретить окна, через которые видно женщин

Tolo news: в Афганистане будут строить дома без окон с видом на женщин

Верховный лидер Исламского эмирата Афганистан Хайбатулла Ахундзада своим указом регламентировал проектирование и строительство окон и форточек в домах граждан, чтобы из них не было возможности наблюдать за стоящими или сидящими женщинами, сообщает местный новостной канал Tolo news .

Согласно указу, при строительстве дома вблизи другого жилого объекта необходимо расположить окна так, чтобы они не выходили на соседские комнаты или месте, где могут находиться женщины.

Из документа следует, что в случае нарушения афганцу необходимо построить перед окном стену высотой с человеческий рост или договориться с соседом о «предотвращении ущерба каким-либо иным образом».

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