В России могут запретить пропаганду многоженства

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина внесла в Госдуму законопроект, о запрете пропаганды многоженства, сообщает РИА Новости .

Предлагается внести изменения в законы «О рекламе» и об «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», чтобы владельцы сайтов в интернете должны выявлять информацию, пропагандирующую многоженство.

Также предлагается отнести такую информацию к запрещенной для распространения среди детей.

По словам Останиной, такое явление, как многоженство, не соответствует политике государства, «всецело направленной на сохранение традиционных семейных ценностей и противодействие распространению деструктивной идеологии».

Ранее ДУМ, по итогам заседания улемов (ученых-богословов), выпустило фетву (решение), разрешающую мусульманам РФ вступать в полигамные браки, позволяя иметь до четырех жен. В своем заявлении богословы акцентировали внимание на том, что подобные браки не будут признаны с точки зрения законодательства.

Среди населения началась бурная реакция в интернете. Действительно, было бы странно, если бы в православной России допустили многоженство, в то время как в мусульманской Турции это уголовно наказуемо.

Генпрокуратура внесла ясность в ситуацию своим официальным заявлением: «Богословское заключение Совета улемов Духовного управления мусульман России от 17.12.2024 „Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России“ противоречит действующему законодательству и основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев выразил благодарность контрольному органу за оперативность.

Заслуженный адвокат и член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов пояснил, что все россияне, а также иностранцы, должны следовать законам страны, независимо от религиозной принадлежности. Согласно Конституции и Семейному кодексу (статья 14), брак не может быть зарегистрирован, если кто-то из вступающих в брак уже состоит в другом зарегистрированном браке. Поэтому решение Генпрокуратуры о запрете многоженства основано на действующих федеральных законах, соблюдение которых обязательно для всех граждан России, заключил эксперт.