В Абхазии приостановили выдачу внутренних паспортов РФ

сегодня в 19:19

Выдача внутренних паспортов РФ и водительских удостоверений в Абхазии будет прекращена и перенесена на территорию России. Ряд абхазских политиков, включая депутатов парламента, сомневаются в законности работы этих пунктов, сообщает российское посольство в республике.

В январе текущего года в Абхазии начали работать пункты выдачи внутренних российских паспортов, что стало возможным благодаря межгосударственному Соглашению об урегулировании вопросов двойного гражданства.

Кроме того, в 2025 году на территории республики появились офисы для оформления российских водительских прав.

Ранее стало известно, что свидетельство о рождении исключено из списка документов, разрешающих несовершеннолетним гражданам РФ выезжать за пределы страны. Теперь для этого потребуется загранпаспорт.

