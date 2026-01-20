Дети теперь не могут выехать из России по свидетельству о рождении

Со вторника свидетельство о рождении исключено из списка документов, разрешающих несовершеннолетним гражданам РФ выезжать за пределы страны. Теперь для этого потребуется загранпаспорт, сообщает ТАСС .

В миграционной службе МВД РФ напомнили, что теперь выезд из России и въезд в нее возможен для несовершеннолетних россиян только по заграничному паспорту. Чтобы с этим не возникло никаких проблем, родителям советуют заранее оформить данный документ ребенку.

При этом для детей старше 14 лет и совершеннолетних граждан РФ сохраняется возможность въезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по внутреннему российскому паспорту.

По словам главы комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаева, нововведение должно повысить безопасность детей.

