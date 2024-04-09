В 94 года скончался нобелевской лауреат Хиггс, предсказавший существование бозона

Лауреат Нобелевской премии по физике Питер Хиггс умер на 95-м году жизни

Лауреат Нобелевской премии по физике Питер Хиггс скончался в понедельник в возрасте 94 лет в Шотландии, сообщается на сайте Эдинбургского университета.

«Профессор Питер Хиггс скончался в возрасте 94 лет. Он мирно ушел из жизни у себя дома в понедельник, 8 апреля, после непродолжительной болезни», — говорится в сообщении.

Хиггс получил мировую известность как физик-теоретик. В 1964 году Хиггс и его бельгийский коллега Франсуа Энглер независимо друг от друга выдвинули теории о существовании бозона. При этом обнаружить частицу удалось Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) в Швейцарии лишь в 2012 году.

В 2013 году Хиггс и Энглер получили Нобелевскую премию в области физики.

Ранее на 90-м году жизни скончался советский летчик-космонавт и дважды Герой СССР Владимир Аксенов. Первый полет Владимир Викторович совершил в 1976 году.