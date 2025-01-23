В 722 раза больше метанола: россиян предупредили об опасной незамерзайке

Опасная незамерзайка с метанолом появилась в России

В России начали продавать опасную незамерзайку. В ней превышено содержание метанола в 722 раза, сообщает SHOT .

Такую незамерзайку, представляющую опасность для здоровья, стали продавать несколько производителей. Она есть на маркетплейсах, выставлена вдоль трасс. Например, на опасную продукцию наткнулись в Санкт-Петербурге.

Ведомства уже выдали предприятиям предписания об ее изъятии и уничтожении. Жидкость признана высокотоксичным веществом.

Продают опасную незамерзайку под прикрытием брендов. Метиловый спирт нашли в стеклоомывающей жидкости Nord ULTRA 30°С, низкозамерзающих Gleid UNLIMITED 30°С и Gleid PROFESSIONAL 30°С. Их производители — «Гарант», «Комторг», «Акватрейд».

В России производство незамерзающей стеклоомывающей жидкости для машин на основе метанола запрещено. Ранее этот запрет попросил отменить Национальный автомобильный союз (НАС).