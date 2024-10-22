Никаких плюсов от запрета: незамерзайку на метаноле просят разрешить в России

Национальный автомобильный союз (НАС) обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и попросил разрешить производство и продажу незамерзающей стеклоомывающей жидкости для машин на основе метанола, сообщает Autonews .

В письме представлены доводы за снятие запрета. Вице-президент НАС Антон Шапарин отметил, что в текущей ситуации запрет на метанол в «омывайке» «никому не приносит плюсов».

«Запрет ввели в далекие годы, когда страна была другой. Это были другие люди и инструменты контроля, другое государство, другое все. Конечно, все стало лучше с тех пор», — уточнил Шапарин.

Также он добавил, что введенный запрет в стране не исполняется. Очень многие автомобилисты используют стеклоомывающую жидкость с метанолом, так как находиться в машине, где залита изопропиловая жидкость, невозможно. Еще спирт замерзает, превращается в снег на лобовом стекле авто.

«У него нет ни одного плюса, кроме того, то он убивает при приеме внутрь чуть медленнее, чем метанол. Других плюсов нет», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что факт, число тех, кто употребляют «омывайку» в качестве спиртного, сильно снизилось.

В НАС предложили решить проблему безопасности метаноловой незамерзайки с помощью добавления в нее денатурирующей добавки. Для этого нужно всего 0,1% от объема и пить ее станет невозможно.

Запрет на метанол в стеклоомывающей жидкости в стране ввели в начале 2000-х годов. Во многих государствах Европы такого табу на законодательном уровне нет.