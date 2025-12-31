Уже как в январе: в столице выросли сугробы после снегопада

сегодня в 10:54

В столице выросли январские сугробы после снегопада

После продолжительного снегопада за минувшие сутки в Москве выпало от 4 (ВДНХ) до 9 (МГУ) мм снега, сообщается на сайте «Метеовести» .

На предновогоднее утро в мегаполисе высота снежного покрова составила: на опорной метеостанции ВДНХ — 20 см (прирост был2 см), на Балчуге — 18 см, в Тушине — 23 см. Эти показатели соответствуют январским.

В Московской области самые большие сугробы выросли в Волоколамске — 26 см, Дмитрове — 25 см, Клину — 24 см, Наро-Фоминске — 23 см, Черустях — 21 см и Можайске — 20 см.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что сугробы в Московском регионе продолжают расти и к концу года станут соответствовать климатической норме.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.