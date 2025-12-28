Синоптик рассказал, когда сугробы в Москве станут соответствовать климатической норме

Сугробы на территории Московского региона продолжают расти и к концу года станут соответствовать климатической норме, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«На опорной столичной метеостанции ВДНХ снежный покров подрос на 1 см и составляет 13 см, на Балчуге — 7 см, Тушино — 14 см. Климатическая норма для 28 декабря составляет 17 см», — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в Московской области высота снежного покрова варьируется от 10 см в Коломне, Серпухове и Павловском Посаде до 16 см в Наро-Фоминске. В Можайске сугробы достигают 17 см, в Волоколамске, Клину и Дмитрове — 18 см. Наибольшее количество снега наблюдается в Черустях, где высота сугробов превышает 19 см.

Синоптик добавил, что к Новому году сугробы в Москве вырастут на 6-7 см и достигнут климатической нормы (19 см). Снег будет идти каждый день.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что Москву на январских праздниках ждут снегопады. Высота сугробов достигнет 19–24 см по окончании зимних каникул.

