Сугробы в Москве вырастут до 19–24 см за январские праздники

Высота сугробов достигнет 19–24 см по окончании зимних каникул.

Ранее Тишковец отметил, что к завершению января высота снежного покрова составит 28–33 см. Также он рассказал, что первый месяц в году будет отличаться низкими температурами.

Между тем в Московской области 26 декабря уже появились 20-сантиметровые сугробы. В столице высота снежного покрова составила 9–13 см.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.