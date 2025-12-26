Сугробы в Москве вырастут до 19–24 см за январские праздники
Москву на январских праздниках ждут снегопады. Снежные сугробы заметно вырастут, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Высота сугробов достигнет 19–24 см по окончании зимних каникул.
Ранее Тишковец отметил, что к завершению января высота снежного покрова составит 28–33 см. Также он рассказал, что первый месяц в году будет отличаться низкими температурами.
Между тем в Московской области 26 декабря уже появились 20-сантиметровые сугробы. В столице высота снежного покрова составила 9–13 см.
