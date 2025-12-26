«Настоящая русская зима»: 20-сантиметровые сугробы выросли в Подмосковье

В Московской области появились 20-сантиметровые сугробы. В Центральной России были обильные снегопады, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

В центре российской столицы, на Балчуге, высота снежного покрова — девять сантиметров. В Тушине и на опорной метеостанции ВДНХ она выросла до 13 сантиметров.

В Подмосковье сугробы увеличилось от восьми сантиметров в Павловском Посаде до 20 сантиметров в Клину. Снег идет и дальше.

В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января в Москве будет 10-градусный мороз. Таким образом, на праздник наступит «настоящая русская зима».

Тишковец в разговоре с РИА Новости отметил, что примерно 30% от месячной нормы осадков выпало в Подмосковье прошлой ночью. В российской столице их выпало 18% от месячной нормы.

