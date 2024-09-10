Украинское издательство заявило о планах отозвать и повторно выпустить учебники для седьмых классов, в которых Крым был изображен как часть России. В связи с этой ситуацией компания приняла решение уволить главного дизайнера, а также вынесла выговоры со штрафами всем, кто участвовал в создании данной книги, сообщает «Крым24» .

Политолог Денис Батурин охарактеризовал случай с учебниками не как промах дизайнера, а как историческую ошибку, указывая на то, что до 2014 года Крым рассматривался как часть Украины. Он подчеркнул, что Крым с давних времен исторически является частью России.

«Сейчас это показной политический процесс. Ясно показывают, что за такое можно попасть под уголовное или политическое преследование. Они это продолжат, пока не будут достигнуты цели спецоперации», — отметил Батурин.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что на фоне неудач в Курской области ВСУ могут направить дополнительные подразделения к Крыму в ближайшее время. По мнению капитана первого ранга в запасе, в этой операции Киев способен задействовать четыре резервные бригады.