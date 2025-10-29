УВБ-76 передала новое сообщение после заявления Путина о «Посейдоне»

сегодня в 23:08

После заявления президента России Владимира Путина об успешных испытаниях подводного аппарата «Посейдон» с ядерной силовой установкой загадочная радиостанция УВБ-76, известная как «радиостанция Судного дня», передала в эфир новое сообщение.

Как сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий активность станции, в среду в эфире прозвучало слово «Тормомозг».

Ранее Владимир Путин заявил об успешных испытаниях подводного аппарата «Посейдон», подчеркнув его уникальность и превосходство по мощности над межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат».

Радиостанция, созданная в 1970-х годах и получившая неофициальное название «Жужжалка», обычно транслирует повторяющиеся жужжащие сигналы, что делает передачу осмысленного сообщения исключительным событием.\