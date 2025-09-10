Утро не с кофе: пара занялась публичным сексом в одной из башен «Москва-Сити»

Москвичи стали свидетелями утренней интимной близости пары возлюбленных в апартаментах одной из башен в «Москва-Сити», сообщает Mash .

На опубликованных кадрах видно, как мужчина и женщина занимаются любовью прямо у панорамных окон. Затем возлюбленные поменяли позу, совершенно не стесняясь очевидцев из соседних зданий.

Прочие подробности пикантного инцидента неизвестны, включая личности участников процесса.

О том, каким бывает оргазм, сколько их типов у женщин и кто главные крикуны на пике наслаждения, читайте в материале РИАМО.