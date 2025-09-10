Утро не с кофе: пара занялась публичным сексом в одной из башен «Москва-Сити»
В панорамных окнах башни «Москва-Сити» заметили пару, занимающуюся сексом
Фото - © Telegram-канал Mash
Москвичи стали свидетелями утренней интимной близости пары возлюбленных в апартаментах одной из башен в «Москва-Сити», сообщает Mash.
На опубликованных кадрах видно, как мужчина и женщина занимаются любовью прямо у панорамных окон. Затем возлюбленные поменяли позу, совершенно не стесняясь очевидцев из соседних зданий.
Прочие подробности пикантного инцидента неизвестны, включая личности участников процесса.
О том, каким бывает оргазм, сколько их типов у женщин и кто главные крикуны на пике наслаждения, читайте в материале РИАМО.