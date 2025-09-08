Полтора часа удовольствия: 9 самых интересных фактов об оргазме

В материале РИАМО — о том, каким бывает оргазм и каким живым существам с ним повезло больше всего.

Факт 1. Оргазм у свиньи длится полчаса

Фото - © сгенерировано ИИ/Freepik.com

Кому действительно можно позавидовать из млекопитающих, так это свиньям. В Книге рекордов Гиннеса есть упоминание, что среднее время оргазма у всего вида Sus scrofa domesticus — свинья домашняя — достигает полчаса, а некоторые получают удовольствие и того дольше — 90 минут! Впрочем, чаще всего такие долгие оргазмы испытывают именно самцы, а не самки. Любопытно и другое: среднее семяизвержение у свиней длится около 13 минут, которое может доходить до рекордных 31 минуты.

Факт 2. Божьи коровки — рекордсмены по длительности оргазма

Фото - © Лариса Гордеева / Фотобанк Лори

Еще больше повезло божьим коровкам. Только представьте: их оргазм длится по полтора часа! Но и это не все: эти насекомые бывают мультиоргазмичны, а значит, оргазм один за другим может следовать несколько раз подряд. 4,5 часа оргазма!

Кстати, божьи коровки еще те секс-машины. Они просто обожают доставлять друг другу удовольствие. Они могут заниматься «этим» по девять часов в день. Также у них, как и у людей, бывают венерические заболевания, а еще они склонны к извращениям.

Факт 3. Самые яркие оргазмы испытывают южане

Фото - © Freepik.com

Для кого-то будет удивлением, для кого-то — нет, но самые яркие оргазмы испытывают жители Чили, Италии и Испании. Целых 13% опрошенных в этих странах признались, что оценивают свои оргазмы на 10 из 10. Недалеко от них «убежали» бразильцы.

Факт 4. Итальянцы и бразильцы — главные крикуны

Фото - © Freepik.com

А вы кричите на пике наслаждения? Итальянцы — да! Но еще больше и громче кричат бразильцы. Целых 65% опрошенных заявили, что их стоны мешают соседям из близлежащих кварталов (!). Удивительно, но и норвежцы оказались достаточно шумными. В своей невероятной страстности признались 39,9% жителей страны.

Факт 5. Для женского оргазма требуется больше времени

Фото - © Freepik.com

Вы все стараетесь, а женщина никак не может достичь пика? Не спешите огорчаться — это нормально. В целом женскому полу, чтобы достичь оргазма, требуется от 10 до 20 минут, тогда как мужчинам достаточно от 2 до 8 минут. Зато женщины могут испытывать множественные оргазмы: это когда за первым оргазмом спустя секунду настает следующий. Чтобы испытать такое наслаждение, надо заниматься сексом не менее 15 минут.

Факт 6. У женщин несколько типов оргазма

Фото - © Freepik.com

Большинство женщин испытывают клиторальный оргазм, который случается при стимуляции клитора. Вагинальный встречается реже, но тоже имеет место быть. Считается, что его испытывают все равно благодаря «ножкам» клитора, которые расположены во влагалище, и особенно повезло тем женщинам, у которых клитор расположен близко к нему.

Некоторые женщины получают оргазм от одной только стимуляции сосков. Она активирует те же зоны мозга, которые активируются при генитальной стимуляции.

Факт 7. Оргазм во время занятия спортом? Легко!

Фото - © Freepik.com

Невероятно, но факт: истинное наслаждение можно получить даже в спортивном зале (и без партнера!). Существует такое понятие, как корегазм, который буквально означает оргазм, возникающий во время спортивной тренировки. Специалистами это явление пока мало изучено, однако есть предположения, что оргазм можно «поймать» во время упражнений на мышцы пресса и тазового дна. Женщины описывают корегазм как легкие покалывания в области половых органов и сокращение мышц. Пульсация и дрожь происходят в нижней части живота и по внутренней стороне бедер. Что касается мужчин, то они сравнивают корегазм с оргазмом простаты, причем он может получиться даже более длительным и интенсивным, нежели при классическом сексе.

Факт 8. Чем вы старше, тем ярче оргазм

Фото - © Freepik.com

После 36 лет настоящие оргазмы только начинаются! И это не шутка. В одном из исследований, которое провело приложение Natural Cycles, говорится о том, что чем женщина старше, тем более яркие и продолжительные оргазмы она способна испытывать. Было опрошено 2600 женщин, которых разделили на три группы: младшую (моложе 23 лет), среднюю (в возрасте 23-36 лет) и старшую (старше 36 лет). Опрос показал, что представительницы последней группы чаще достигали оргазма, да и ощущали себя сексуальнее по сравнению с другими респондентами. В чем феномен, ответить сложно. Однако можно предположить, что все дело в опыте и уверенности в себе — все это приходит как раз с возрастом.

Факт 9. Некоторые люди испытывают оргазм постоянно

Фото - © Freepik.com

Существует такое понятие, как Синдром постоянного сексуального возбуждения. И если кажется, что это что-то невероятно классное, то это совсем не так. Возбуждение происходит без всякого желания или объективных причин и может длиться довольно долго — целые часы! Выглядит это так: у человека (преимущественно у женщин) в произвольном порядке мышцы малого таза сокращаются, увеличивается потоотделение, частота сердечных сокращений, расширяются сосуды, учащается дыхание и наступают оргазм. Произойти это может в любой момент, независимо ни от чего! Жизнь с такими оргазмами превращается в сущий ад.