Утопившая 5-летнего сына мать планировала убить и 15-летнюю дочь

Александра Шалина утопила своего 5-летнего сына в ванной, после чего пошла в церковь помолиться, сдалась полиции и привела оперативников на место преступления. Все это время в квартире находилась ее спящая 15-летняя дочь, ничего не подозревавшая о гибели брата.

После окончания следственных действий, как сообщает издание, Шалина подошла к дочери и сделала шокирующее признание. Она заявила, что изначально планировала убить и ее, чтобы «отправить в рай», но в последний момент передумала. Мать объяснила это тем, что считает подростка «грешницей» из-за игры в карты, курения и якобы пережитого в прошлом изнасилования со стороны отчима. Согласно данным «Базы», друзья и коллеги мужчины утверждают, что обвинения в изнасиловании были сфальсифицированы самой Шалиной. По их версии, она заставила дочь оговорить отчима, чтобы отобрать у него дом и потребовать 40 миллионов рублей компенсации. Мужчина уже третий год находится в СИЗО и, по информации издания, до сих пор не знает о смерти своего сына.

Знакомые семьи описывают Шалину как жестокую и манипулятивную женщину, которая фактически не заботилась о детях. После ее переезда из Нижнего Новгорода в Москву аренду жилья и все расходы на детей оплачивали родственники. Мать же «воспитывала» детей, заставляя их долго молиться и извиняться за проступки, стоя на коленях. При этом она называла погибшего сына «чистой душой» и боялась, что он пойдет в отца.

