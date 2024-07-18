Устроившая БДСМ-съемку на могилах петербуржцев художница отпущена из СИЗО

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Двух фигуранток дела о БДСМ-съемке на кладбище в Петербурге отпустили из СИЗО

Красногвардейский райсуд Санкт-Петербурга изменил меру пресечения художницам Ярославе Гуменной и Анне Пантелеевой — фигуранткам уголовного дела о БДСМ-фотосессии на Большеохтинском кладбище. Обвиняемых перевели из следственного изолятора под домашний арест, сообщает Газета.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу местных судов.

«Красногвардейский (суд — прим. Газеты.ru) сам, по своему усмотрению, изменил стражу на домашний арест», — указали в инстанции.

Также Санкт-Петербургский городской суд в рамках апелляционного рассмотрения отменил стражу для Гуменной. Художница освобождена из-под стражи.

В свою очередь другим фигурантам дела — фотографу Сергею Евстюхову и художнице Кристине Рожковой — продлили срок пребывания в изоляторе.

В середине июня в Северной столице художники устроили обнаженную фотосессию на кладбище. По версии правоохранителей, съемку организовала художница Анна Пантелеева, которая ранее обвиняла тату-мастера и художника Виктора Забугу в изнасиловании.

После вспыхнувшего скандала в соцсетях Пантелеева извинялась перед людьми, которых задел их перфоманс. Художница хотела уехать из России и собирала деньги на авиабилеты, но ее задержали.