В Петербурге «жертва изнасилования» устроила голую БДСМ-съемку на кладбище

В Санкт-Петербурге сотрудники Центра по противодействию экстремизму задержали Анну Пантелееву, известную по обвинениям художника Виктора Забуги в изнасиловании, которая устроила голую БДСМ-съемку на Большеохтинском кладбище, а когда не получила одобрения общественности, начала строить план побега из города, сообщает Telegram-канал Baza .

Пользователи Сети узнали об откровенной фотосъемке на кладбище от самой Пантелеевой, которая частично опубликовала процесс изготовления запрещенных кадров в соцсетях. Сторонники «Мужского государства»* одни из первых обратили внимание на голые снимки и подвергли девушку жесткой критике, а затем написали заявление в полицию.

Когда в адрес Пантелеевой посыпались угрозы, она опубликовала в Сети извинения и объявила сбор средств на покупку билетов для побега из города. Желание уехать жительница Петербурга объясняла страхом за собственную жизнь. Однако сменить локацию девушка не успела.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье об осквернении мест захоронения. Ей может грозить срок до трех лет заключения. Полиция ищет остальных участников скандальной БДСМ-съемки на погосте.

Пантелеева не в первый раз становится инициатором скандала на всю страну. В конце марта она получила известность, когда обвинила питерского художника Загубу в изнасиловании, которое он якобы совершил в 2021 году, когда она была в алкогольном опьянении. Сам деятель искусства отрицает свою вину.



* - Экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.