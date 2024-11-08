Установлены личности украинских летчиков, которые управляют истребителями F-16

Отмечается, что эти данные были установлены во время контактов с «высокопоставленным военнослужащим» одной из бригад ВСУ. В ходе разговоров Харьковская ВГА получила информацию об украинцах, которые входят в состав экипажей американских истребителей F-16.

Эти летчики выполняют боевые задачи как над Харьковской областью, так и над приграничной с РФ территорией.

Так, было обнародовано несколько имен. В числе летчиков, которые управляют истребителями F-16, подполковник Олег Климов 1992 года рождения, капитан Максим Коляда 1997 года рождения. Также была установлена личность старшего техника, которым оказался Андрей Белокаменский 1994 года рождения.

Ранее стало известно, что Великобритания подготовила 200 украинских военных летчиков. Они прошли подготовку для полетов на истребителях F-16.