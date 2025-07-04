В Егорьевске дали старт фестивалю «Жаркое лето»

На Соборной площади Егорьевска состоялся первый день молодежного творческого фестиваля «Жаркое лето». Его в муниципалитете уже 4-й год организует Молодежный центр «Маяк». Центральная городская локация вновь превратилась в открытую площадку для самовыражения. Мероприятие в формате «открытого микрофона» позволило юным талантам продемонстрировать свои способности в самых разнообразных жанрах, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Фестиваль стал настоящим праздником творчества, объединившим людей разных возрастов и профессий. „Жаркое лето“ — это не просто серия концертов, а платформа для раскрытия потенциала каждого желающего. Участники могут не только выступить перед широкой аудиторией, но и получить ценную обратную связь от зрителей и коллег по творческому цеху», — отметил глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов.



Организаторы всегда получают большое количество заявок от местных артистов и авторов-исполнителей, поэтому фестиваль проходит несколько дней. Следующая творческая встреча состоится 17 июля, затем — 7, 21 и 28 августа.

Чтобы заявить о себе и присоединиться к «Жаркому лету», необходимо подать заявку по ссылке.

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