Глава Электростали проверила ход капитального ремонта КЦ «Октябрь» и школы № 13

Глава Электростали Инна Волкова вместе с депутатом Государственной думы Геннадием Паниным во время объезда городской территории проинспектировали крупные объекты, на которых в настоящее время осуществляется капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Чтобы проконтролировать сроки и качество выполняемых работ, они посетили культурный центр «Октябрь» и второй корпус школы № 13 и КЦ. Ремонт здесь идёт в рамках госпрограммы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

В культурном центре практически завершён демонтаж старого покрытия, на 90% готова кровля, в настоящее время продолжаются штукатурные и фасадные работы, идёт установка окон. В здании пришлось дополнительно укреплять несущие конструкции — это заняло больше времени, чем ожидалось. В настоящее время выполнена примерно половина запланированных работ, которые, по словам подрядчика, будут завершены к концу текущего-началу будущего года.

Во втором корпусе школы № 13 также практически завершен демонтаж. Сейчас рабочие укрепляют фундамент, продолжают монтировать коммуникации, делать стяжки и потолки, приступили к работам на фасаде и кровле.

«Прогресс на двух объектах значительный, но есть зоны, где подрядчикам нужно ускориться», — отметила глава города после объезда.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.