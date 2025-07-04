Ученые при помощи ИИ создали краску, не позволяющую помещению нагреваться

Стало известно о том, что ученые при помощи ИИ создали краску, способную сохранять холод в помещении, сообщает Сноб со ссылкой на журнал Nature.

Международная команда исследователей из США, Китая, Сингапура и Швеции с использованием ИИ разработала специальный состав краски, который позволяет значительно снизить нагрев помещений. Уже представлено семь образцов метаизлучателей — покрытий, которые отражают тепловое излучение.

Согласно расчетам специалистов, новое покрытие способно снизить температуру в помещении внутри зданий на 5-20 градусов в сравнении с нагревом помещений с обычной краской. Использование такой краски может сэкономить электроэнергию эквивалентную 15,8 тысячи киловатт-часов в год в жарком климате.

Профессор Техасского университета Юэбин Чжэн, являющийся одним из авторов изобретения, добавил, что в проекте ИИ позволил ускорить срок разработки. Например, задачи, на которые могло уйти несколько месяцев, с помощью алгоритмов были решены за дни.