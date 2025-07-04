Патриотический фестиваль в Ногинске объединил ветеранов и молодежь

Летом в Богородском округе уже стало доброй традицией проводить патриотические фестивали в Центральном парке Ногинска. В прошлом году более 3000 человек стали участниками масштабной программы фестиваля «СВОи», а в этом году, 3 июля, администрация округа совместно с волонтерскими организациями пригласила жителей и гостей на новое мероприятие — «Гордость поколений», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Фестиваль был посвящен Дню ветеранов боевых действий — празднику тех, кто с оружием в руках отстаивал, и отстаивает интересы России на полях сражений. В Богородском округе живут многие участники локальных конфликтов — как на территории страны, так и за ее пределами. Сегодня их пример вдохновляет молодых защитников Отечества, которые продолжают дело старших поколений, стоя на страже безопасности соотечественников. Эти герои живут среди нас. Многие из из них возвращаются из зоны СВО, чтобы делиться своими историями о героизме, преданности и верности.

Гостей фестиваля ждала насыщенная программа. В парке развернулись тематические экспозиции: можно было увидеть образцы современного оружия, осмотреть модели военной техники и даже проверить свою меткость в тире. Волонтеры проводили мастер-классы — учили плести маскировочные сети и собирать наборы с сухими пайками для военных, кто сегодня сражается в зоне СВО. Для любителей активного отдыха работала спортивная площадка, а на полевой кухне всех угощали горячей гречневой кашей и ароматным чаем.

Кульминацией праздника стало торжественное чествование ветеранов и большой концерт. Со сцены звучали как классические песни военных лет, так и современные композиции о России, ее героях и ценностях. Завершился фестиваль показом военной драмы «Свои. Баллада о войне» — пронзительной истории о верности, мужестве и силе духа.

Этот день вновь показал, что память о подвигах прошлого и уважение к тем, кто защищает страну сегодня, объединяют людей разных поколений. Фестиваль «Гордость поколений» стал не просто мероприятием, а живым свидетельством преемственности героизма и любви к Родине.

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