Специалисты Раменской больницы приняли участие в Дне открытых дверей в МОНИКИ

4 июля главный врач Раменской больницы Сергей Маркитан, заместитель главного врача по кадрам Сергей Вахрушев, а также 11 студентов из Рязанского и Астраханского медицинских университетов, проходящих практику в Раменской больнице, приняли участие в Дне открытых дверей в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ), сообщила пресс-служб администрации Раменского муниципального округа.

Мероприятие посетил Министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, который поприветствовал студентов и ответил на их вопросы, а также заместитель министра здравоохранения Московской области Ирина Кононова.

День открытых дверей в МОНИКИ стал важной площадкой для профессионального диалога между будущими врачами и ведущими специалистами отрасли, а также возможностью познакомиться с передовыми медицинскими технологиями и перспективами работы в здравоохранении Московской области.

«У Раменской больницы налажено взаимодействие с МОНИКИ и по медицинской, и по образовательной деятельности. Сюда мы направляем на обследование и госпитализацию как взрослых, так и детей. Кроме того, врачи нашей больницы имеют возможность получить телемедицинскую консультацию по ведению пациентов у коллег из МОНИКИ. Сегодня наши будущие врачи могли познакомиться с направлениями и условиями поступления в ординатуру», — рассказал главный врач Раменской больницы Сергей Маркитан.

В рамках мероприятия участники ознакомились с приемным отделением, операционным блоком с новейшим оборудованием, посетили медицинский аккредитационно-симуляционный центр, где врачи и ординаторы отрабатывают свои навыки, и научное подразделение.

«Очень интересно было заглянуть внутрь и увидеть как живет такой крупный научно-медицинский институт. И одновременно это медицинское учреждение с такой историей, и одновременно современный центр. Меня очень впечатлило техническое оснащение и организация работы приемного отделения и аккредитационный центр. Большое спасибо за такую экскурсию», — поделился впечатлениями студентка Рязанского медицинского университета Татьяна.

Все актуальные вакансии Раменской больницы можно посмотреть на сайте медучреждения.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.