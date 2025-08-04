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Услугу по предоставлению жилья из спецжилфонда Подмосковья перевели в «цифру»

Министерством жилищной политики Московской области переведена в электронный вид услуга на регпортале госуслуг региона: «Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования Московской области», сообщает пресс-служба ведомства.

Граждане, не обеспеченные жилыми помещениями, могут подать заявку на получение жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда в электронном виде.

К специализированным жилым помещениям относятся:

служебные жилые помещения для проживания связи с: характером трудовых отношений; прохождением службы; избранием на выборные должности в органы местного самоуправления;

жилые помещения в общежитиях для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения.

жилые помещения маневренного фонда для временного проживания в связи с: капитальным ремонтом или реконструкцией дома; утратившими жилыми помещениями, приобретенными за счет кредитных (заемных) средств; непригодностью единственного жилого помещения для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств; непригодностью жилого помещения для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Где получить:

РПГУ (https://uslugi.mosreg.ru/services/22952);

приложение «Госуслуги Подмосковья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.