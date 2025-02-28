Ушла эпоха: Microsoft закроет Skype в мае 2025 года

Компания Microsoft собирается окончательно отказаться от использования программы для видеозвонков и переписки Skype. Она станет недоступна в мае этого года, сообщает «Прайм» со ссылкой на портал XDA Developers.

«Начиная с мая, Skype больше не будет доступен. Продолжайте звонить и переписываться в Teams», — говорится в сообщении последней версии программы.

Пока в компании официально не прокомментировали закрытие сервиса, который был запущен еще в 2003 году. В 2011 году его приобрела Microsoft за 8,5 млрд рублей. За последние 10 лет Skype претерпел множество изменений и интеграций, в том числе ради конкуренции с iMessage.

Все же популярность сервиса значительно снизилась. Microsoft использовала опыт Skype в создании корпоративного сервиса Teams.

Ранее компания Microsoft выпустила обновление Windows 11 KB5050009. После его установки пользователи столкнулись с проблемами — у них перестали работать некоторые клавиши, камеры и даже наушники.