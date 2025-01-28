Пользователи жалуются на работу наушников и камер после обновления Windows 11

Компания Microsoft выпустила обновление Windows 11 KB5050009. После его установки пользователи столкнулись с проблемами — у них перестали работать некоторые клавиши, камеры и даже наушники, сообщает «Коммерсант» .

На моделях 4К мониторов и некоторых ноутбуков перестала отображаться web-камера. В том числе не работают Bluetooth-наушники, хотя они отображаются в списке подключенных устройств. Проблемы и с просмотром видео на YouTube.

Любители видеоигр жалуются, что после использования комбинации клавиш Alt+Tab у них зависает система. Сочетание Ctrl+Alt+Del приводит к прекращению работы «Проводника» и «Рабочего стола».

C 31 декабря компания Microsoft прекратила поддержку штатных программ — «Почта Windows» и «Календарь». Пользователям Outlook предложили переключиться на обновленную версию.