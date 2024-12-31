Microsoft прекращает поддержку приложения «Календарь» и «Почты Windows»

Microsoft предложит пользователям Outlook переключиться на обновленную версию, доступную в Microsoft Store. Для перехода на новый софт достаточно кликнуть на кнопку «Попробовать новый Outlook», расположенную в верхнем правом углу интерфейса текущей версии программы.

В обновленной версии Outlook появится возможность импортировать электронную корреспонденцию и личные данные не только автоматически, но и вручную.

Эта функция распространится и на приложения Windows Mail и Contacts. Разработчики утверждают, что новая Outlook будет более надежной, стабильной и безопасной.