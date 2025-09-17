Ушла эпоха: Microsoft перестанет поддерживать Windows 10 с октября

Компания Microsoft рассказала, что перестанет поддерживать ОС Windows 10 с 14 октября 2025 года. После наступления этой даты компания не будет выпускать ежемесячные обновления безопасности, из-за чего устройства могут быть подвергнуты различным угрозам, сообщает « Коммерсант ».

По информации «Лаборатории Касперского», в сентябре еще около 50% пользователей используют Windows 10 на своих компьютерах. Однако эксперты не рекомендуют это делать.

Если использовать устаревшую операционную систему, то она будет более подвержена хакерским атакам. Она может быть несовместимой с новым программным обеспечением.

В Microsoft советовали до этого начать пользоваться Windows 11.

Ранее председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко сказал, что корпорация Microsoft добросовестно вела бизнес в РФ. У российских властей никогда не было к ней претензий.