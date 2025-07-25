Герман Клименко: к Microsoft у властей особых претензий никогда не было

Корпорация Microsoft добросовестно вела бизнес на территории России и у властей не было к ней претензий, сообщил РИАМО председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Ранее ТАСС сообщил, что в некоторых продуктах корпорации Microsoft были найдены уязвимости, связанные с установкой VPN-соединения. Этой уязвимостью могли пользоваться злоумышленники для установки на устройства вирусов.

Клименко поделился своим мнением о положении иностранной корпорации на российском рынке.

«Microsoft всегда проходил необходимые процедуры верификации и всегда сотрудничал. Что сейчас (происходит — ред.), из-за санкций не совсем понятно, но исторически компания всегда сотрудничала, и больших вопросов к ней не было», — поделился своим видением ситуации Клименко.

Ранее компания «Майкрософт Рус», российское юрлицо IT-гиганта Microsoft, официально подала на банкротство. Американская корпорация ушла с отечественного рынка еще в 2022 году, однако ее юридическое лицо продолжало формально существовать и платить налоги.