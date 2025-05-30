Microsoft в России подала на банкротство

Компания «Майкрософт Рус», российское юрлицо IT-гиганта Microsoft, официально подала на банкротство, сообщает IT-World со ссылкой на заявление на портале «Федресурс». Американская корпорация ушла с отечественного рынка еще в 2022 году, однако ее юридическое лицо продолжало формально существовать и платить налоги.

В отчетностях в 2023–2024 годах компания сообщала, что не планирует ликвидировать бизнес в РФ. Вместе с тем фактическое присутствие американской корпорации в России становилось минимальным — софт не поставлялся, лицензии не обновлялись, техподдержка не работала.

«Это просто формальный финал давно замороженного присутствия», — отмечается в статье.

В последние месяцы на Microsoft также подавали множество исков в России — только с начала 2025 года их накопилось на 110 млн рублей.