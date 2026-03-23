Ушел из жизни замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Ему было 60 лет, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

«Скоропостижно ушел из жизни наш коллега Юрий Николаевич Швыткин», — приводятся его слова на сайте Госдумы.

Он был боевым офицером, у него было множество государственных наград, среди которых 3 ордена Мужества и орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

«Патриот своей Родины — России. Защищал страну добровольцем в зоне СВО», — отметил Володин.

Ранее избранный мэр города Нампа в штате Айдахо Рик Хогабоам скончался во время публичного мероприятия в соседнем городе Игл. Политику стало плохо прямо во время выступления.

