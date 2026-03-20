Новоиспеченный мэр Нампы Рик Хогабоам умер во время встречи с жителями

Избранный мэр города Нампа в штате Айдахо Рик Хогабоам скончался во время публичного мероприятия в соседнем городе Игл. Политику стало плохо прямо во время выступления, сообщает «Царьград» .

Трагедия произошла в среду на встрече с жителями. 47-летний Хогабоам внезапно потерял сознание во время выступления. У него остановилось сердце.

Мэр города Игл Брэд Пайк, находившийся рядом, начал проводить сердечно-легочную реанимацию. На место прибыли полицейские, спасатели и медики, однако спасти политика не удалось.

Рик Хогабоам победил на ноябрьских выборах и стал 31-м мэром Нампы. В город он переехал из западной части штата Нью-Йорк в 2008 году. Ранее Хогабоам возглавлял аппарат бывшего мэра Дебби Клинг, входил в городской совет, замещал сенатора штата и работал секретарем округа Каньон, где курировал бюджет и проведение выборов.

В администрации Нампы смерть мэра назвали «невероятной потерей». Республиканцы Палаты представителей Айдахо заявили, что Хогабоам был «больше, чем просто государственным служащим».

За несколько часов до гибели политик присутствовал на учениях пожарной службы и отмечал, что очарован «прекрасным днем».

