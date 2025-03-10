Уроки мужества прошли для студентов Щелкова

Для студентов ГБПОУ МО «Щелковский колледж» СП. № 7, в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и года защитника Отечества, 5 и 6 марта провели уроки мужества, посвященные героическим подвигам дочерей Отчизны. Уроки провел сотрудник Дома культуры «Октябрь» Александр Яблонских, сообщает пресс-служба администрации округа.

Накануне Международного женского дня Александр Юрьевич рассказал студентам, как в суровые времена девушки и женщины нашей Родины, преодолевая невероятные трудности, проявляли самопожертвование и вносили большой вклад в победу над врагом.

Используя подготовленный фотоматериал из интернет-источников, студенты прикоснулись к памяти о славных дочерях Отечества, воочию восприняли образы героинь:

первых женщин Героев Советского Союза;

Героя Советского Союза Зои Космодемьянской;

Героя Советского Союза Зины Портновой и разведчицы Юты Бондаровской;

женщин-летчиц «Ночные ведьмы» периода Великой Отечественной войны:

женщин космонавтов от Валентины Терешковой до Анны Кикиной.

В рядах Красной армии сражались более 490 тысяч женщин.

«От всей души поздравляем женщин России с женским днем и шлем пожелания здоровья и долгих лет жизни тем из них, кто сражался на фронтах Великой Отечественной, служил в Советской армии или сегодня носит погоны и стоит на страже нашей Родины», — поздравил коллектив Дома культуры «Октябрь».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.