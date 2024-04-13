URA.RU: весь Урал объединился против большой воды в Тюмени и Кургане

Полпред в УрФО Якушев: в Тюмени и Кургане идет подготовка к паводку

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев заявил, что для борьбы с паводками в Тюмени и Кургане на помощь прибыла спецтехника из Свердловской и Челябинской областей. Также помощь оказывают спасатели из ХМАО и ЯНАО. Об этом сообщает URA.RU .

В Кургане паводок может побить исторический рекорд. В Тюменской области продолжается подготовка к большой воде. Подготовка защитных сооружений идет полным ходом в Упорове, Ялуторовске, Ишиме, Викулове и Абатском. В 2017 года эти территории попали под удар водной стихии.

Также под Тюменью проводятся работы по отсыпке дамб. Было принято решение поднять их на большую высоту, чем ориентирует Гидрометцентр.

«Но какими бы ни были прогнозы, природа — есть природа. Может случиться все, что угодно», — сказал Якушев.

Он подчеркнул, что второй комплекс мероприятий — оповещение и подготовка местных жителей к эвакуации. Это может произойти, если вода зайдет в населенные пункты. Информирование будет проходить с помощью смс, телевидения и подомового обхода. Оповещение жителей идет под роспись.

Якушев добавил, что в Курганской области также ведется отсыпка дамбы на самый высокий уровень. В работах задействованы до 1,5 тыс. человек, среди которых большое количество добровольцев.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков отчитался перед главой государства Владимиром Путиным по ситуации с паводками в стране.