Куренков отчитался перед Путиным по ситуации с паводками в России

Фото - © Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях./РИА Новости

Глава МЧС РФ доложил Путину о подтоплении более 12 тысяч домов в Оренбуржье

Президент России Владимир Путин получил отчет по ситуации с паводками на территории страны от главы МЧС РФ Александра Куренкова, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства .

В очередном отчете Куренков рассказал главе государства, что самая сложная ситуация с паводками по-прежнему остается в Оренбургской области. В этом регионе подтопленными оказались более 12 тысяч жилых домов и около 15 тысяч приусадебных участков. Наводнение настигло 78 населенных пунктов и уже спускается ниже по руслу реки Урал.

Правительственная комиссия следит за ситуацией. Власти региона совместно с экстренными службами организовали пункты временного размещения эвакуированных людей из опасных зон. В настоящее время там находится более 1,4 тысячи человек, среди которых 256 — дети.

Куренков сообщил, что правительственная комиссия проводит в регионах со сложной паводковой ситуацией дополнительные превентивные мероприятия. Пострадавшие от паводка люди получают своевременную помощь.

Ранее жители затопленного Орска показали на видео, как выглядят их дома. Уровень воды постепенно начал снижаться.