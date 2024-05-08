URA.ru: Суровикин продолжает находиться в Африке

Российский генерал Сергей Суровикин продолжает находиться в Африке, а недавнее видео с якобы его возвращением в РФ было снято полгода назад, рассказал источник URA.RU .

«Он в Африке», — пояснил источник из окружения генерала.

Недавно в Сети появились кадры с Сергеем Суровикиным в самолете. Предполагалось, что он 10 мая может вернуться в Россию и присутствовать в Москве на ряде официальных мероприятий Министерства обороны.

Экс-командующий ВКС РФ пропал из публичного пространства после мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.