Уральцы озолотили эзотериков на несколько миллиардов рублей

Весьма неожиданной статьей расходов у уральцев оказались услуги эзотериков. Они потратили на них и астрологов примерно 2,4 млрд рублей, рассказал в эфире передачи «Свердловское утро» на ОТВ-Екатеринбург тренер по финансовой грамотности Дмитрий Мещеряков.

Такие данные — лишь официальные. Настоящая цифра может оказаться намного больше.

Мещеряков посоветовал уральцам начать учитывать свои финансы так же, как в бизнесе. В таком случае получится обнаружить расходы, которые и ухудшают уровень жизни, и забирают деньги. Если заметить импульсивные покупки, которые не радуют, то от них проще отказаться.

Многие люди могут удивиться, если увидят, на что реально тратят. Если же анализировать расходы, то можно быстро вырасти в количестве сбережений.

При этом нужно не только записывать, на что направлены деньги, но и анализировать траты. Важно продолжать это делать и после улучшения финансового положения.

