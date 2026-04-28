Уральская медсестра годами выписывала премии подчиненным и забирала их себе
На Урале старшая медсестра несколько лет выписывала премии младшему персоналу, а затем забирала положенные им деньги себе. Ее признали виновной в мошенничестве, сообщает E1.RU.
Женщина ставила подчиненным переработки, после чего выписывала премии. Однако деньги не доходили до сотрудников. Они должны были передавать надбавки старшей медсестре.
При этом у медперсонала не возникали вопросы к этой подозрительной схеме. Они исправно переводили часть суммы начальнице.
В общей сложности сотрудники перевели старшей медсестре около 200 тыс. рублей.
Суд признал женщину виновной в мошенничестве. Ее приговорили к штрафу в размере 100 тыс. рублей.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.