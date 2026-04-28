сегодня в 16:09

Уральская медсестра годами выписывала премии подчиненным и забирала их себе

На Урале старшая медсестра несколько лет выписывала премии младшему персоналу, а затем забирала положенные им деньги себе. Ее признали виновной в мошенничестве, сообщает E1.RU .

Женщина ставила подчиненным переработки, после чего выписывала премии. Однако деньги не доходили до сотрудников. Они должны были передавать надбавки старшей медсестре.

При этом у медперсонала не возникали вопросы к этой подозрительной схеме. Они исправно переводили часть суммы начальнице.

В общей сложности сотрудники перевели старшей медсестре около 200 тыс. рублей.

Суд признал женщину виновной в мошенничестве. Ее приговорили к штрафу в размере 100 тыс. рублей.

