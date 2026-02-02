Управляющие организации Подмосковья убрали более 1,5 тыс подъездов по заявкам жителей

С начала 2026 года управляющие организации Подмосковья провели уборку в более чем 1,5 тыс. подъездов многоквартирных домов по обращениям жителей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Управляющие организации Подмосковья обязаны обеспечивать чистоту и порядок в подъездах многоквартирных домов. В их обязанности входит ежедневное влажное подметание лестничных площадок и маршей на нижних этажах, уборка территории перед мусоропроводами, а также мытье полов в лифтах. На этажах выше второго влажное подметание проводится не реже одного раза в неделю.

С начала 2026 года по заявкам жителей, поступившим в единую диспетчерскую службу Московской области, управляющие организации выполнили уборку более чем в 1,5 тыс. подъездов.

Жители региона могут обращаться по вопросам уборки в местах общего пользования в свою управляющую организацию или через портал единой диспетчерской службы Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.