Управленческий форум по командной работе пройдет в мастерской управления «Сенеж»

14–15 декабря в мастерской управления «Сенеж» пройдет Всероссийский управленческий форум «Россия — время команд». В мероприятии примут участие более 140 управленческих команд, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

Участники форума обсудят подробнее, как формируются и работают сообщества, как распределяются роли в команде и создаются кадровые стратегии. Особое внимание уделят управленческим навыкам. Своим опытом с участниками поделятся психологи, бизнес-тренеры, эксперты, руководители крупных компаний и т. д.

В рамках мероприятия кандидат психологических наук Марк Розин расскажет о необходимости делегирования, замене контроля мониторингом. Еще один спикер форума, проректор университета правительства Москвы Сергей Журихин расскажет, что особенность сильных управленческих команд связана с отказом от микроменеджмента.

В течение двух дней участники познакомятся с командными кейсами, которые разработаны и успешно реализуются партнерами форума. СберОбразование представит сервис с применением технологии ИИ «Ассистент преподавателя». Компания «БизнесМозг» на стенде «Образование и спорт» проведет для участников форума тестирование на нейростанции.

В рамках тематических секций пройдут мастер-классы и интенсивы по 150 управленческим практикам, запланированы стендовые кейс-сессии от партнеров и сессии по целеполаганию с представителями отраслевых команд.

Ключевым моментом станет создание книги команд. Участников форума ждет множество активностей и акций.

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, от усилий работающей команды в Подмосковье зависит не только развитие, но и победа.

«Времена сложные, и от того, что каждый из членов нашей команды делает на своем месте, от наших совместных усилий, от взаимопонимания зависит не только строительство дорог и работа поликлиник, зависит самое главное — наша победа», — добавил Воробьев.