Унитаз весом 101 кг из 18-каратного золота ушел с молотка за рекордную сумму

Арт-объект Маурицио Каттелана «Америка» — полностью функциональный унитаз из 18-каратного золота весом 101,2 кг — был продан на аукционе Sotheby’s за 12 110 000 долларов, сообщает РИА Новости .

Как отмечается на сайте аукционного дома, это одно из двух существующих произведений серии.

Второй экземпляр был похищен в 2019 году из дворца Бленхейм в Великобритании, где он экспонировался в рамках художественной выставки и был доступен для использования посетителями.

