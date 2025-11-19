Унитаз весом 101 кг из 18-каратного золота ушел с молотка за рекордную сумму
Золотой унитаз «Америка» продан на аукционе за 12,1 млн долларов
Арт-объект Маурицио Каттелана «Америка» — полностью функциональный унитаз из 18-каратного золота весом 101,2 кг — был продан на аукционе Sotheby’s за 12 110 000 долларов, сообщает РИА Новости.
Как отмечается на сайте аукционного дома, это одно из двух существующих произведений серии.
Второй экземпляр был похищен в 2019 году из дворца Бленхейм в Великобритании, где он экспонировался в рамках художественной выставки и был доступен для использования посетителями.
Ранее дом в США, в котором в детстве жил Папа Римский Лев XIV, выставили на аукцион.
