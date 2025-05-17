Дом в США, где провел детство Папа Римский Лев XIV, выставили на торги

Дом недалеко от города Чикаго американского штата Иллинойс, в котором в детстве жил Папа Римский Лев XIV, выставили на аукцион, сообщает ТАСС .

Как пишет телеканал ABC, стартовая цена данного лота на торгах — 250 тыс. долларов. Ставки от участников принимаются до 18 июня. При этом владелец жилья может завершить аукцион до указанной даты.

В этом доме есть три спальни и две ванные. Ранее коттедж хотели продать за 200 тыс. долларов, но после избрания Папы Римского старое объявление сняли.

8 мая новым Папой Римским был избран кардинал Роберт Прево из США, он взял имя Лев XIV. 18 мая на площади Святого Петра состоится историческая церемония интронизации первого в истории американского понтифика, избранного уже на четвертый день конклава.