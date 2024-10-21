Уникальный проект Деловой клуб «1912» представили на форуме в Уфе

На международном форуме «Россия — спортивная держава» в Уфе объявили о начале нового уникального проекта. Деловой клуб «1912» создан для объединения ведущих представителей бизнеса и медиа, стремящихся внести свой вклад в развитие футбола в России и укрепить связь с футбольным сообществом.

Основной целью данного амбициозного проекта является поддержка инициатив путем обмена опытом и формирования деловых партнерств с участием спорта, бизнеса и медиа.

На презентации Делового клуба «1912» «Русскую Медиагруппу» представлял член Совета директоров Юрий Киселев. Он отметил, что футбол является наиболее популярным видом спорта как в России, так и за ее пределами, а узнаваемость звезд футбола выходит за границы спорта.

«Наша с РФС совместная работа — как в рамках Делового клуба „1912“, так и в других совместных проектах — призвана добавить в спортивную индустрию новых красок», — добавил Киселев.

Заместитель генерального секретаря РФС по маркетингу и коммуникациям Эрика Сурикова, в свою очередь, поделилась, что идея создания проекта возникла в 2023 году, когда появилось понимание, что у участников индустрии есть «некоторая потребность». Она убеждена, что Деловой клуб «1912» станет важным проектом для спортивной сферы.

Вместе с официальной программой форума в Уфе при поддержке «Русской Медиагруппы» прошла презентация Делового клуба «1912» для друзей и партнеров РФС. Организаторы в оригинальной театрализованной форме поделились с гостями тайной названия клуба: именно в 1912 году в Санкт-Петербурге группа футбольных энтузиастов основала Российский футбольный союз и первую сборную страны — на тот момент Российской империи. В качестве хэдлайнера вечера выступила группа Uma2rman.

Юрий Киселев активно участвовал как в представлении клуба, так и в деловой сессии, организованной РФС совместно с Матч ТВ, где обсуждались новые способы продвижения спорта в современном информационном пространстве. Он также побывал в эфире открытой студии РФС и РБ-Спорт, где рассказал о том, как союз при поддержке «Русской Медиагруппы» превращает спортивные мероприятия в современные шоу-события, что значительно увеличивает их аудиторию.