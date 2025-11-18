Уникальные алмазы ювелирного качества нашли в Архангельской области
Два больших алмаза ювелирного качества обнаружили на месторождении имени В. Гриба в Архангельской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Цыбульский.
Алмазы весят 55,96 и 135,75 карата. Глава региона уточнил, что подобные находки — редкость.
Кристаллы отличаются редкой прозрачностью и красивой природной формой.
Данные алмазы стали третьим и четвертым особо крупными образцами, которые удалось найти в 2025 году. Также это 50-й и 51-й уникальные камни, обнаруженные на месторождении за весь период его разработки.
Ранее Цыбульский сообщил о найденном алмазе в 340 карат. Он назвал данный кристалл одним из пяти крупнейших, добытых в России.
