Уникальные алмазы ювелирного качества нашли в Архангельской области

Два больших алмаза ювелирного качества обнаружили на месторождении имени В. Гриба в Архангельской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Цыбульский.

Алмазы весят 55,96 и 135,75 карата. Глава региона уточнил, что подобные находки — редкость.

Кристаллы отличаются редкой прозрачностью и красивой природной формой.

Данные алмазы стали третьим и четвертым особо крупными образцами, которые удалось найти в 2025 году. Также это 50-й и 51-й уникальные камни, обнаруженные на месторождении за весь период его разработки.

Ранее Цыбульский сообщил о найденном алмазе в 340 карат. Он назвал данный кристалл одним из пяти крупнейших, добытых в России.

