Губернатор Цыбульский сообщил о найденном 340 каратном алмазе

сегодня в 18:17

В Архангельской области был найден уникальный алмаз весом 340 карат. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Цыбульский.

Удивительная находка была сделана на месторождении им. В. Гриба. Губернатор назвал данный алмаз одним из пяти крупнейших, добытых в России.

«Это рекорд для всей истории промышленной разработки месторождения, на котором работает „АГД Даймондс“», — написал Цыбульский.

Камень поражает своим высоким качеством. По словам губернатора, данный алмаз очень ценен для рынка. Всего доля таких камней составляет не свыше 2% от всех природных алмазов.

Летом компания «АГД Даймондс» обнаружила алмаз высокого качества весом 109,28 карата в Поморье. Он стал первым драгоценным камнем особой крупности, добытым в 2025 году.

