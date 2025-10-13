Губернатор Цыбульский сообщил о найденном 340 каратном алмазе
Фото - © t.me/Tsybulskiy_A
В Архангельской области был найден уникальный алмаз весом 340 карат. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Цыбульский.
Удивительная находка была сделана на месторождении им. В. Гриба. Губернатор назвал данный алмаз одним из пяти крупнейших, добытых в России.
«Это рекорд для всей истории промышленной разработки месторождения, на котором работает „АГД Даймондс“», — написал Цыбульский.
Камень поражает своим высоким качеством. По словам губернатора, данный алмаз очень ценен для рынка. Всего доля таких камней составляет не свыше 2% от всех природных алмазов.
Летом компания «АГД Даймондс» обнаружила алмаз высокого качества весом 109,28 карата в Поморье. Он стал первым драгоценным камнем особой крупности, добытым в 2025 году.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.