Умерла заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина

«Она ушла тихо, как и жила последние годы — затворницей, вдали от камер и шумных премьер. Но за этой тишиной стояла огромная жизнь, вместившая и голодное детство, и войну, и позднюю славу, и работу с великими мастерами», — говорится в сообщении театра.

Людмила Михайловна родилась 8 ноября 1926 года под Саратовом. В 1944 году Аринина поступила в ГИТИС. В кино актриса дебютировала лишь в 41 год, а всего сыграла более чем в 100 фильмах. В 1976 году она получила звание Заслуженной артистки РСФСР.

Широкую известность Людмила Михайловна получила благодаря своим ролям в театре «Мастерская Петра Фоменко» и советских фильмах, в том числе «Гостья из будущего».

