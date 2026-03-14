Бывший гитарист рок-группы Motörhead Фил Кэмпбелл умер в возрасте 64 лет
Бывший гитарист британской хеви-метал-группы Motörhead Филип Энтони Кэмпбелл скончался на 65-м году жизни.
«С глубокой скорбью сообщаем о кончине нашего любимого отца, Филипа Энтони Кэмпбелла, который мирно скончался прошлой ночью после долгой и мужественной борьбы в реанимации после сложной операции», — говорится в сообщении его группы Phil Campbell And The Bastard Sons в соцсети Facebook*.
Британская рок-группа была основана в 1975 году. Она известная агрессивным звучанием, в котором гармонично сочетаются элементы хард-рока, панка и хеви-метала. Среди их знаковых композиций выделяется трек «Пиковый туз» (Ace of Spades). Кэмпбелл являлся гитаристом рок-группы с 1986 до распада коллектива в 2015 году в связи со смертью фронтмена Лемми Килмистера.
Ранее российский рэп-исполнитель Владислав Кобзев, известный под псевдонимом DopeVvs, скончался на 29-м году жизни.
*Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.
