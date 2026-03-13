Всего 28 лет: умер российский рэпер DopeVvs

Российский рэпер DopeVvs скончался в возрасте 28 лет

Российский рэп-исполнитель Владислав Кобзев, известный под псевдонимом DopeVvs, скончался на 29-м году жизни. Предварительно, причиной смерти музыканта стал инсульт, сообщает «СтарХит» .

В настоящее время родственники рэпера занимаются организацией похорон.

DopeVvs получил известность благодаря совместным трекам с такими хип-хоп исполнителями как Big Baby Tape, Boulevard Depo, i61, Yasmi, Kudokushi, Молодым Платоном, Молодым Калугой и др. За последний месяц у рэпера набралось около 30 тыс. прослушиваний на «Яндекс Музыке».

В прошлом году Владислав выпустил альбом Still Alive, состоящий всего из 5 треков. Фанаты особенно выделяли композиции «Горячо» и «Живыми».

