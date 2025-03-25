Умерла актриса из «Спокойной ночи, малыши!» Галина Марченко

Ушла из жизни актриса кукловод Галина Марченко. Ей было 88 лет, сообщается на сайте программы.

Она озвучивала Каркушу в передаче «Спокойной ночи, малыши!». Также Марченко исполняла роли Хрюши, Степашки и Мишутки.

«В каждую куклу она вкладывала частицу своей души», — отметил коллектив программы.

Галина Марченко родилась 16 января 1937 года в Москве. В 1959 году окончила актерский факультет Высшего театрального училища им. Щепкина при Академическом Малом театре, а затем — режиссёрские курсы училища имени Щукина.

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